Война на Донбассе: в бою погиб украинский воин

Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/n136513-voyna-na-donbasse-v-bou-pogib-ukrainskiy-voin.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, пророссийские боевики самопровозглашенных республик ежедневно совершают обстрелы позиций наших защитников. Сегодня на Луганщине в ходе боя с боевиками погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Для обстрела наших позиций враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Украинские защитники открыли ответный огонь и заставили врага прекратить обстрел.

В ходе боя один украинский воин получил осколочное ранение, которое оказалось смертельным.

Как ранее писал «Ракурс», в последний день марта оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов из минометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов один наш воин погиб и еще двое военнослужащих получили ранения.