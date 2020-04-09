Війна на Донбасі: у бою загинув український воїн

Війна на Донбасі. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n136513-viyna-na-donbasi-u-bou-zagynuv-ukrayinskyy-voyin.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, проросійські бойовики самопроголошених республік щодня здійснюють обстріли позицій наших захисників. Сьогодні на Луганщині у бою з бойовиками загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Для обстрілу наших позицій ворог використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити обстріл.

Під час бою один український воїн отримав осколкове поранення, яке виявилося смертельним.

Як раніше писав «Ракурс», в останній день березня окупаційні війська на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів із мінометів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів один наш воїн загинув і ще двоє військовослужбовців отримали поранення.