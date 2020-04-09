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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: nbnews.com.ua

Війна на Донбасі: у бою загинув український воїн

9 кві 2020, 18:19
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Війна на Донбасі триває, проросійські бойовики самопроголошених республік щодня здійснюють обстріли позицій наших захисників. Сьогодні на Луганщині у бою з бойовиками загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Для обстрілу наших позицій ворог використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити обстріл.

Під час бою один український воїн отримав осколкове поранення, яке виявилося смертельним.

Як раніше писав «Ракурс», в останній день березня окупаційні війська на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів із мінометів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів один наш воїн загинув і ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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