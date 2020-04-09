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Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, фото: kremlin.ru

Эпидемия коронавируса: заразились 150 родственников короля Саудовской Аравии — СМИ

9 апр 2020, 19:31
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Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились около 150 родственников короля Саудовской Аравии.

Врачи элитного госпиталя имени короля Фейсала, в котором лечат членов большой монаршей семьи, готовят до 500 больничных коек для приема других родственников монарха и приближенных лиц. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в реанимацию попал один из саудовских принцев, который является губернатором столицы страны города Эр-Рияда, а 84-летний король Салман, наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры находятся на самоизоляции в отдаленных местах.

Первый случай коронавируса в Саудовской Аравии обнаружили более шести недель назад. Сейчас в этой стране официально обнаружены более 3,2 тыс. случаев коронавируса, 44 инфицированных человека умерли.

Для борьбы с коронавирусом Саудовская Аравия ввела строгие ограничения: все крупнейшие города закрыты на карантин, выходить из дома разрешено только за продуктами и медицинской помощью.

Напомним, в мире уже зафиксированы более 1,5 млн случаев коронавируса.


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