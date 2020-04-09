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Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, фото: kremlin.ru
Эпидемия коронавируса: заразились 150 родственников короля Саудовской Аравии — СМИhttps://racurs.ua/n136518-epidemiya-koronavirusa-zarazilis-150-rodstvennikov-korolya-saudovskoy-aravii-smi.htmlРакурс
Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились около 150 родственников короля Саудовской Аравии.
Врачи элитного госпиталя имени короля Фейсала, в котором лечат членов большой монаршей семьи, готовят до 500 больничных коек для приема других родственников монарха и приближенных лиц. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что в реанимацию попал один из саудовских принцев, который является губернатором столицы страны города Эр-Рияда, а 84-летний король Салман, наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры находятся на самоизоляции в отдаленных местах.
Первый случай коронавируса в Саудовской Аравии обнаружили более шести недель назад. Сейчас в этой стране официально обнаружены более 3,2 тыс. случаев коронавируса, 44 инфицированных человека умерли.
Для борьбы с коронавирусом Саудовская Аравия ввела строгие ограничения: все крупнейшие города закрыты на карантин, выходить из дома разрешено только за продуктами и медицинской помощью.
Напомним, в мире уже зафиксированы более 1,5 млн случаев коронавируса.
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