Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n136518-epidemiya-koronavirusu-infikuvalysya-150-rodychiv-korolya-saudivskoyi-araviyi-zmi.html

Ракурс

Коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувалися близько 150 родичів короля Саудівської Аравії.

Лікарі елітного госпіталю імені короля Фейсала, у якому лікують членів великої монаршої родини, готують до 500 лікарняних ліжок для прийому інших родичів монарха та наближених осіб. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що до реанімації потрапив один із саудівських принців, котрий є губернатором столиці країни міста Ер-Ріяда, а 84-річний король Салман, наслідний принц Мухаммад ібн Салман Аль Сауд та всі міністри перебувають на самоізоляції у віддалених місцях.

Перший випадок коронавірусу у Саудівській Аравії виявили понад шість тижнів тому. Наразі в цій країні офіційно виявлено понад 3,2 тис. випадків коронавірусу, 44 інфіковані людини померли.

Для боротьби з коронавірусом Саудівська Аравія запровадила суворі обмеження: всі найбільші міста закриті на карантин, виходити з дому дозволено лише за продуктами та медичною допомогою.

Нагадаємо, у світі вже зафіксовано понад 1,5 млн випадків коронавірусу.