Мэр Запорожья получил повестку по делу о неповиновении карантина, фото - Политека

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Ракурс

Мэр Запорожья Владимир Буряк получил повестку по уголовному делу, которое открыли по факту нарушения правил карантина.

Досудебное расследование ведется полицией по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Буряк 5 апреля сообщил, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать несмотря на усиление правительством карантинных мер, но в него можно будет заходить только в маске или респираторе. На следующий день мэр все же ввел с 8 апреля проезд в общественном транспорте только по пропускам.

7 апреля президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил Буряку, что им «уже занимаются СБУ и МВД».

Сегодня мэру в рабочем кабинете вручили повестку по делу о нарушении правил карантина. Он согласился с этим фактом, но не смог не прокомментировать по-своему.

Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? Ответа я не получил, — рассказал городской голова Запорожья в Фейсбук.

Он также отметил, что попросил премьер-министра расширить перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.