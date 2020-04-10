Мер Запоріжжя отримав повістку у справі про непокору карантину, фото — Политека

https://racurs.ua/ua/n136564-mer-zaporijjya-otrymav-povistku-u-spravi-pro-nepokoru-karantynu.html

Ракурс

Мер Запоріжжя Володимир Буряк отримав повістку у кримінальній справі, яку відкрили за фактом порушення правил карантину.

Досудове розслідування ведеться поліцією за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

Буряк 5 квітня повідомив, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати попри посилення урядом карантинних заходів, але у нього можна заходити лише в масці чи респіраторі. Наступного дня мер все ж запровадив із 8 квітня проїзд у громадському транспорті тільки за перепустками.

7 квітня президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив Буряку, що ним «уже займаються СБУ і МВС».

Сьогодні меру в робочому кабінеті вручили повістку у справі про порушення правил карантину. Він погодився із цим фактом, але не зміг не прокоментувати по-своєму.

Коли мені передали повістку, я спитав, як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які мають доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? Відповіді я не отримав, — розповів міський голова Запоріжжя у Фейсбук.

Він також зазначив, що попросив прем'єр-міністра розширити перелік осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.