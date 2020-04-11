Вербное воскресенье. Фото: V-kosmose.com

https://racurs.ua/n136605-zavtra-hristiane-otmechaut-prazdnik-verbnoe-voskresene.html

Ракурс

12 апреля праздник христиан — Вербное воскресенье. Это один из самых важных и значимых христианских праздников, который традиционно отмечается за неделю до Пасхи.

Считается, что в этот день Сын Божий, после воскрешения им Лазаря, вошел в священный Иерусалим, поэтому у праздника есть и другое название — Вход Господень в Иерусалим. С какими приметами и традициями связан этот день.

Одной из самых важных традиций этого праздника является ночное бдение в храме. С собой необходимо приносить ветку вербы и освящать ее. Священной вербой по возвращении из церкви принято касаться всех родных и близких для избавления их от болезней, сглаза и порчи. Освященную ветвь хранят в доме целый год, до следующего Вербного воскресенья.

Однако в этом году, в связи с пандемией коронавируса, службу в церквях будут транслировать онлайн. Для прихожан двери храмов будут закрыты.

Вербное воскресенье принято проводить в тихой домашней обстановке, в окружении семьи. Этот день для христианина последний перед самым тяжелым испытанием — Страстной неделей.

С Вербным воскресеньем связано немало народных примет. Так, считается, что нельзя шить, готовить и хлопотать по хозяйству. Если в этот день ясно, можно ждать хорошего урожая, а если ветрено — лето также будет ветреным.

Как ранее писал «Ракурс», на Пасху храмы будут проводить богослужения без доступа людей к зданию. Пребывание граждан в храме во время богослужения будет рассматриваться как нарушение правил карантина. Такие действия наказываются штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Кроме того, правоохранители могут опечатать храмы.