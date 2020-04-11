Вербна неділя. Фото: V-kosmose.com

https://racurs.ua/ua/n136605-zavtra-hrystyyany-svyatkuut-verbnu-nedilu.html

Ракурс

12 квітня свято християн — Вербна неділя. Це одне із найбільш важливих і значимих християнських свят, яке традиційно відзначається за тиждень до Великодня.

Вважається, що у цей день Син Божий, після воскресіння ним Лазаря, увійшов у священний Єрусалим, тому у свята є й інша назва — Вхід Господній у Єрусалим. Із якими прикметами і традиціями пов’язаний цей день.

Однією з найважливіших традицій цього свята є нічне знаходження у храмі. Із собою необхідно приносити гілку верби і освячувати її. Священної вербою після повернення із церкви прийнято торкатися усіх рідних і близьких для позбавлення їх від хвороб, наврочення та порчі. Освячену гілку зберігають у будинку цілий рік, до наступної Вербної неділі.

Однак у цьому році, у зв’язку з пандемією коронавірусу, службу в церквах будуть транслювати онлайн. Для прихожан двері храмів будуть закриті.

Вербну неділю прийнято проводити в тихій домашній обстановці, в оточенні сім’ї. Цей день для християнина останній перед найважчим випробуванням — Страсним тижнем.

Із Вербною неділею пов’язано чимало народних прикмет. Так, вважається, що не можна шити, готувати і поратися по господарству. Якщо в цей день ясно, то можна чекати хорошого врожаю, а якщо вітряно, то літо також буде вітряним.

Як раніше писав «Ракурс», на Великдень храми будуть проводити богослужіння без доступу людей до будівлі. Перебування громадян у храмі під час богослужіння буде вважатися порушення правил карантину. Такі дії караються штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн. Крім того, правоохоронці можуть опечатати храми.