Полиция. Фото: UA- Reporter.com

https://racurs.ua/n136607-dvum-jitelyam-avdeevki-grozit-pyat-let-turmy-za-napadenie-na-policeyskogo.html

Ракурс

В Авдеевке Донецкой области вчера, 10 апреля, двое пьяных мужчин напали на полицейского, который потребовал прекратить распивать спиртные напитки возле жилого многоэтажного дома. Наряд полиции вызвали жильцы дома, возле которого группа мужчин решила распить спиртное.

На требование правоохранителей мужчины отреагировали агрессивно, и двое самых смелых набросились с кулаками на блюстителя порядка, сообщает «Полиция Донетчины».

Пострадавшему полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью к врачам.

Нападавшими оказались 50-летний местный житель и его 21-летний сын. Мужчин задержали и объявили о подозрении.

По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве группа пьяных мужчин напала на сотрудника полка полиции особого назначения. Полицейскому пришлось применить травматическое оружие.