Поліція. Фото: UA- Reporter.com

https://racurs.ua/ua/n136607-dvom-meshkancyam-avdiyivky-zagrojuie-p-yat-rokiv-v-yaznyci-za-napad-na-policeyskogo.html

Ракурс

В Авдіївці Донецької області вчора, 10 квітня, двоє п’яних чоловіків напали на поліцейського, який вимагав припинити розпивати спиртні напої біля житлового багатоповерхового будинку. Наряд поліції викликали мешканці будинку, біля якого група чоловіків вирішила «зігрітися» спиртним.

На вимогу правоохоронців чоловіки відреагували агресивно, і двоє найсміливіших накинулися з кулаками на поліцейського, повідомляє «Поліція Донеччини».

Потерпілому поліцейському довелося звернутися за медичною допомогою до лікарів.

Нападниками виявилися 50-річний місцевий житель і його 21-річний син. Чоловіків затримали і оголосили про підозру.

За фактом нападу на поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За дане правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві група п’яних чоловіків напала на співробітника полку поліції особливого призначення. Поліцейському довелося застосувати травматичну зброю.