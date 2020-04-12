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Ракурс
Во время пожара, фото: ГСЧС

Пожар на территории мужского монастыря потушили на Ровенщине (ФОТО, ВИДЕО)

12 апр 2020, 19:32
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В Ровенской области пожарные сегодня потушили возгорание на территории Свято-Успенского мужского монастыря, расположенного в селе Липки Гощанского района.

Пожар возник сегодня утром, огонь охватил хозяйственную постройку. Сам монастырь не пострадал, он расположен в 500 м от места пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ровенской области.

Сама хозяйственная постройка была разделена на несколько секций. На момент прибытия спасателей взорвалось пять 200-литровых емкостей с горючим и существовала угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами.

Также в одном из горящих зданий были газовые баллоны, которые от высокой температуры могли взорваться, однако пожарным удалось вовремя их вынести.

Отмечается, что борьбу с огнем также значительно усложняло сильное задымление с почти нулевой видимостью и сухая ветреная погода.

Пожар был ликвидирован в 16.45. Жертв и пострадавших нет. Причины его возникновения устанавливаются.

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Напомним, сегодня в Киеве, несмотря на введенные карантинные ограничения, многие верующие собрались в Свято-Воскресенском соборе, где Украинская православная церковь Московского патриархата проводила службу.

Источник: Ракурс


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