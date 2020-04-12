Під час пожежі, фото: ДСНС

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У Рівненській області пожежники сьогодні загасили займання на території Свято-Успенського чоловічого монастиря, розташованого в селі Липки Гощанського району.

Пожежа виникла сьогодні вранці, вогонь охопив господарську будівлю. Сам монастир не постраждав, він розташований за 500 м від місця пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненської області.

Сама господарська будівля була поділена на кілька секцій. На момент прибуття рятувальників вибухнуло п’ять 200-літрових ємностей з пальним та існувала загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами.

Також в одній з палаючих будівель були газові балони, які від високої температури могли вибухнути, проте пожежникам вдалося вчасно їх винести.

Зазначається, що боротьбу з вогнем також значно ускладнювало сильне задимлення з майже нульовою видимістю та суха вітряна погода.

Пожежа була ліквідована о 16.45. Жертв та постраждалих не має. Причини її виникнення встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні в Рівному, попри запроваджені карантинні обмеження, багато людей зібралися у Свято-Воскресенському соборі, де Українська православна церква Московського патріархату проводила службу.