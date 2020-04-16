Обмен пленными. Фото: Каспаров.Ru

https://racurs.ua/n136855-denisova-rasskazala-o-sudbah-ukraincev-osvobojdennyh-iz-plena.html

Ракурс

Обмен пленными, который состоялся сегодня, вернул домой 20 украинских граждан, которые длительное время незаконно удерживались боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР.

Омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram рассказала истории нескольких украинцев, которые были сегодня освобождены из плена.

В сентябре 2019 года к Денисовой с просьбой о помощи обратилась мать Виталия Желдака, который незаконно удерживался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области. Сегодня мать и сын, наконец, встретились.

Инвалид и ветеран МВД Александр Табачный с 2019 года находился в Луганском СИЗО. К Денисовой обратилась жена пленного, как только узнала о задержании мужа. После этого началась работа по освобождению Табачного, которая сегодня завершилась.

Среди освобожденных была женщина Алевтина Попова, которая с 2018 года находилась в исправительном учреждении в оккупированном Луганске. Украинку суд террористической организации ЛНР осудил за «государственную измену». К Денисовой в 2019 году с просьбой о помощи обратился отец Поповой.

Самый молодой из освобожденных из плена сегодня украинцев Сергей Русинов был арестован боевикамитеррористической организации ЛНРв 2018 году. Молодой человек призывал в соцсетях к единству Украины и осуждал действия боевиков. За свои проукраинские взгляды Русинов был приговорен к тюремному заключению и отбывал наказание в Славяносербской исправительной колонии.

Вся родня Русинова проживает на временно оккупированной территории Луганской области, поэтому родственники не смогли обратиться за помощью у Денисовой. Но друзья не оставили парня в беде и обратились с просьбой к омбудсмену.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня из плена боевиков террористической организации ЛНР были освобождены 11 украинских граждан. Всего сегодня домой из плена вернулись 20 украинцев.