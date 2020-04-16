Обмін полоненими. Фото: Каспаров.Ru

https://racurs.ua/ua/n136855-denysova-rozpovila-pro-doli-zvilnenyh-iz-polonu-ukrayinciv.html

Ракурс

Обмін полоненими, який відбувся сьогодні, повернув додому 20 українських громадян, які тривалий час незаконно утримувалися бойовиками терористичних організацій ЛНР і ДНР.

Омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram розповіла історії кількох українців, які були сьогодні звільнені з полону.

У вересні 2019 року до Денісової із проханням про допомогу звернулася мати Віталія Желдака, який незаконно утримувався у Слов’яносербській виправній колонії Луганської області. Сьогодні мати і син, нарешті, зустрілися.

Інвалід і ветеран МВС Олександр Табачний із 2019 року перебував у Луганському СІЗО. До Денісової звернулася дружина полоненого, як тільки дізналася про затримання чоловіка. Після цього почалася робота зі звільнення полоненого, яка сьогодні завершилася.

Серед звільнених була жінка Алевтина Попова, яка з 2018 року перебувала у виправній установі в окупованому Луганську. Українку суд терористичної організації ЛНР засудив за «державну зраду». До Денісової у 2019 році з проханням про допомогу звернувся батько Попової.

Наймолодший із звільнених з полону сьогодні українців Сергій Русінов був заарештований бойовиками терористичної організації ЛНР у 2018 році. Парубок закликав у соцмережах до єдності України і засуджував дії бойовиків. За свої проукраїнські погляди Русінов був засуджений до тюремного ув’язнення і відбував покарання у Слов’яносербській виправній колонії.

Уся рідня Русінова проживає на тимчасово окупованій території Луганської області, тому родичі не змогли звернутися за допомогою до Денісової. Але друзі не залишили хлопця у біді і звернулися з проханням до омбудсмена.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні з полону бойовиків терористичної організації ЛНР були звільнені 11 українських громадян. Всього сьогодні додому з полону повернулися 20 українців.