Ольга Буславец. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n136873-kabmin-naznachil-olgu-buslavec-novym-i-o-ministra-energetiki.html

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Ольга Буславец стала первым заместителем министра и временно исполняющим обязанности главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании. Правительство уволило Виталия Шубина с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра. Об этом 16 апреля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на собственном Telegram-канале.

Как известно, Ольга Буславец ранее занимала должность директора Департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. При этом она была уволена с должности начальника указанного департамента 20 февраля 2020 года.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент Зеленский попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Напомним, Буславец имеет хорошие отношения с действующим премьером Шмыгалем, который с 2017 года до назначения в Кабмин работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго» и Бурштынской ТЭС.