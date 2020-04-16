Ольга Буславець. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n136873-kabmin-pryznachyv-olgu-buslavec-novym-v-o-ministra-energetyky.html

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Ольга Буславець стала першим заступником міністра і тимчасово виконуючим обов’язки очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні. Уряд звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища-виконуючого обов’язки міністра. Про це 16 квітня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

Як відомо, Ольга Буславець раніше обіймала посаду директора Департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. При цьому вона була звільнена з посади начальника зазначеного департаменту 20 лютого 2020 року.

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент Зеленський попросив виключити це питання з порядку денного.

Нагадаємо, Буславець має добрі стосунки з чинним прем'єром Шмигалем, який із 2017 року до призначення в Кабмін працював на керівних посадах у ДТЕК «Західенерго» та Бурштинській ТЕС.