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Ракурс
Пасха в Донецкой области сопровождась массовой дракой, фото: Nur.kz

Массовая драка произошла на Пасху на Донеччине (ФОТО)

20 апр 2020, 14:45
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Массовая драка, в которой приняли участие около 100 человек, произошла 19 апреля во поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области.

К конфликту привели неприязненные отношения между несколькими местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

На место инцидента выехали руководители областного главка, Волновахского отдела полиции и рота полиции особого назначения.

Отмечается, что во время конфликта его участники пытались перевернуть расположенные рядом транспортные средства. Пытаясь их успокоить, полицейские совершили четыре выстрела в воздух. Также правоохранителям пришлось вызывать подкрепление.

По этому инциденту открыты два уголовных производства — по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Обстоятельства происшествия и участники конфликта устанавливаются.


Последствия массовой драки, фото: Национальная полиция

Напомним, осенью прошлого года во Львове произошла массовая драка футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии.

Источник: Ракурс


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