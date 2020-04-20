Великдень на Донеччині супроводжувався масовою бійкою, фото: Nur.kz

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Масова бійка, у якій взяли участь майже 100 осіб, сталася 19 квітня у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області.

До конфлікту призвели неприязні стосунки між кількома місцевими жителями. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

На місце інциденту виїхали керівники обласного главку, Волноваського відділу поліції та рота поліції особливого призначення.

Зазначається, що під час конфлікту його учасники намагалися перекинути розташовані поряд траспортні засоби. Намагаючись їх вгамувати, поліцейські здійснили чотири постріли в повітря. Також правоохоронцям довелося викликати підкріплення.

За цим інцидентом відкриті два кримінальні провадження — за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Обставини події та учасники конфлікту встановлюються.

Нагадаємо, восени минулого року у Львові сталася масова бійка футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини.