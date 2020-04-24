Война на Донбассе. Фото: 34.ua

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Война на Донбассе продолжается. За минувшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь, обстреливая позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Под обстрелы попали позиции украинских войск вблизи Новомихайловки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и Старогнатовки. Также стреляли вблизи Орехово и Новозвановки.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения. В штабе добавили, что на все обстрелы боевиков украинские военные «аргументировано отвечали из штатного вооружения» и «дали достойный отпор». Потери боевиков уточняются.

С начала текущих суток боевики открывали огонь в районе Орехово из минометов калибра 120 мм, а также вблизи Павлополя — из минометов калибра 82 мм. За текущие сутки потерь среди украинских военных не было.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность, что война на Донбассе закончится в его президентскую каденцию. Если минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет результата, он намерен сменить тактику.