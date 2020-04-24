Війна на Донбасі. Фото: 34.ua

https://racurs.ua/ua/n137204-na-donbasi-boyovyky-zakydaly-zaboronenymy-minamy-biyciv-oos-troie-poraneni.html

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військових із забороненої зброї.

Ворог стріляв із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це 24 квітня повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Під обстріл потрапили позиції українських військ поблизу Новомихайлівки, Павлополя, Мар’їнки, Широкино, Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та Старогнатівки. Також стріляли поблизу Оріхового і Новозванівки.

Внаслідок обстрілу троє українських військових отримали поранення. У штабі додали, що на усі обстріли бойовиків українські військові «аргументовано відповідали зі штатного озброєння» і «дали гідну відсіч». Втрати бойовиків уточнюються.

З початку поточної доби бойовики відкривали вогонь в районі Оріхового з мінометів калібру 120 мм, а також поблизу Павлополя — з мінометів калібру 82 мм. За поточну добу втрат серед українських військових не було.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що війна на Донбасі закінчиться за його президентської каденції. Якщо мінський процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не принесе результату, він має намір змінити тактику.