Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137232-sud-otkryl-proizvodstvo-iz-za-zakrytyh-kpp-na-granice-s-krymom.html

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Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса заставил правительство закрыть границы, в том числе и админграницу с оккупированным Крымом. Это решение неизвестный истец решил обжаловать в суде.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле об обжаловании распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года № 291-р. «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Об этом 24 марта сообщает «Судебная власть Украины».

Истец, который оспаривает распоряжение правительства, заявляет о нарушении прав граждан, которые зарегистрированы и проживают в оккупированном Крыму. Он считает, что решение Кабмина незаконно и не соответствует правовому акту высшей юридической силы.

Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание назначили на 2 июня.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада позволила властям на местах устанавливать особый режим въезда-выезда, размещать КПП и осуществлять санитарный досмотр вещей, багажа и автомобилей граждан.

Кабинет министров 15 апреля решил закрыть еще 10 пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой, Польшей и Румынией.