Цушко претендует на должность в Минфине, фото — АМКУ

https://racurs.ua/n137234-ministr-yanukovicha-cushko-pretenduet-na-doljnost-v-minfine-dokument.html

Ракурс

Василий Цушко может стать заместителем министра финансов Украины.

В декларации о доходах за 2019 год, которую он подал вечером 23 апреля, указано, что Цушко Василий Петрович работает в Министерстве финансов Украины (место будущей работы). На сайте НАПК говорится, что он претендует на должность заместителя министра.

В пресс-службе министерства финансов о назначении не сообщается. «Экономическая правда» со ссылкой на источник в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады, сообщает, что Цушко может возглавить таможню, но решение о его назначении еще не принято.

Цушко родился в 1963 году и вырос в Одесской области, там же получил образование в сельскохозяйственном институте на экономическом факультете. У Василия Цушко — длинная история пребывания на высших государственных должностях.

В 1994 году он стал депутатом Верховной Рады и стал соратником Александра Мороза в Социалистической партии. После Оранжевой революции 2004 года Цушко возглавил Одесскую ОГА.

После парламентских выборов 2007 года и создания широкой коалиции Соцпартии и Партии регионов получил должность министра внутренних дел. Во время обострения противостояния силовых органов, подконтрольных президенту Ющенко и премьеру Януковичу, Цушко стал на сторону последнего и помогал ему в борьбе с президентом.

Впоследствии он рассказывал, что в 2007 году спас Януковича и Азарова от ареста.

Цушко работал министром экономики при президенте Викторе Януковиче, а также четыре года возглавлял Антимонопольный комитет Украины. В 2014 году баллотировался на президентских выборах в 2014 году, однако снял свою кандидатуру. Сейчас он является заместителем председателя Социалистической партии.

Новый министр финансов Сергей Марченко заявлял, что пока не рассматривает вопрос отставки руководителей таможни и налоговой.