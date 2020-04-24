Міністр Януковича Цушко претендує на посаду в Мінфіні, фото — АМКУ

https://racurs.ua/ua/n137234-ministr-yanukovycha-cushko-pretenduie-na-posadu-v-minfini-dokument.html

Ракурс

Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів України.

У декларації про доходи за 2019 рік, яку він подав увечері 23 квітня, вказано, що Цушко Василь Петрович працює у Міністерстві фінансів України (місце майбутньої роботи). На сайті НАЗК йдеться про те, що він претендує на посаду заступника міністра.

У прес-службі міністерства фінансів про призначення не повідомляють. «Економічна правда» з посиланням на джерело в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Ради, повідомляє, що Цушко може очолити митницю, але рішення щодо його призначення ще не ухвалене.

Цушко народився в 1963 році та виріс на Одещині, там же отримав освіту в сільськогосподарському інституті на економічному факультеті. У Василя Цушка — довжелезна історія перебування на найвищих державних посадах.

У 1994 році він став депутатом Верховної Ради і став соратником Олександра Мороза у Соціалістичній партії.

Після Помаранчевої революції 2004 року Цушко очолив Одеську ОДА. Після парламентських виборів 2007 року і створення широкої коаліції Соцпартії та Партії регіонів отримав посаду міністра внутрішніх справ. Під час загострення протистояння силових органів, підконтрольних президенту Ющенку та прем'єру Януковичу, Цушко став на бік останнього й допомагав йому у боротьбі з президентом.

Згодом він розповідав, що у 2007 році врятував Януковича та Азарова від арешту.

Цушко працював міністром економіки за президента Віктора Януковича, а також чотири роки очолював Антимонопольний комітет України. У 2014 році балотувався на президентських виборах у 2014 році, проте зняв свою кандидатуру. Наразі він є є заступником голови Соціалістичної партії.

Новий міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що наразі не розглядає питання відставки очільників митниці та податкової.