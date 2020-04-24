Виктор Янукович вызван в ГБР из-за развала армии

https://racurs.ua/n137241-yanukovicha-vyzyvaut-v-gbr-po-delu-zamany.html

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Виктора Януковича, экс-президента Украины, который с 2014 года скрывается на территории России, Госбюро расследований вызывает 30 апреля в свой офис в Киеве для проведения следственных действий в уголовном производстве по подозрению в госизмене бывшего главы Генштаба Вооруженных сил Владимира Заманы.

Повестка о вызове Виктора Януковича… к следователю третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими…, для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в производстве № 62019000000000046, — говорится в сообщении на сайте ГБР.

Напомним, это дело касается экс-главы Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в госизмене, умышленном сокращении ВСУ, а также разглашении государственной тайны.

В прошлом году во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли копии внутренних тайных служебных документов Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, в том числе шифртелеграмм начальника Генштаба. В этих шифротелеграммах (с гриф секретности «секретно») содержались сведения о подготовке, организации, ведении боевых действий, расположении войск.

Таким образом, в армии были созданы условия для утечки сведений, составляющих государственную тайну.