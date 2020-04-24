Віктор Янукович викликаний до ДБР через розвал армії

https://racurs.ua/ua/n137241-yanukovycha-vyklykaut-u-dbr-u-spravi-zamany.html

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Віктора Януковича, екс-президента України, який з 2014 року переховується в Росії, Держбюро розслідувань викликає 30 квітня для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за підозрою в держзраді колишнього глави Генштабу Збройних сил Володимира Замани.

Повістка про виклик Віктора Януковича… до слідчого третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями…, для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у провадженні № 62019000000000046, — йдеться у повідомленні на сайті Держбюро розслідувань.





Нагадаємо, ця справа стосується екс-глави Генштабу Збройних сил України Володимира Замани, якого підозрюють у держзраді, умисному скороченні ЗСУ, а також розголошенні державної таємниці. Торік під час обшуку у підозрюваного було виявлено та вилучено копії внутрішніх таємних службових документів Міністерства оборони України та Служби безпеки України, зокрема й шифртелеграм від начальника Генштабу. У цих шифротелеграмах з гриф секретності «таємно», містилися відомості про підготовку, організацію, ведення бойових дій, розташування військ.

Таким чином, в армії було створено умови для витоку відомостей, що становлять державну таємницю.