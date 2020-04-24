Вакцина от коронавируса. Фото: BWS

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Вакцина от коронавируса чрезвычайно необходима для борьбы с пандемией. Сегодня ученые из Оксфордского университета начали испытания на людях своей вакцины ChAdOx1 nCoV-19. Пока что вакцина введена лишь двум добровольцам.

Вакцина получена путем добавления в вирус шимпанзе части генетического кода коронавируса. Такой метод ранее уже доказал эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям, сообщает пресс-служба Оксфордского университета в Twitter.

Всего в испытаниях примут участие 1,1 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Одним добровольцам введут новую вакцину от коронавируса, а другим — вакцину от менингита.

А на другом конце света китайские специалисты одной из биофармацевтических компаний заявили об успешных испытаниях новой инактивированной вакцины против коронавируса. Испытания препарата проводились на макаках-резусах и вакцина показала хорошие результаты в иммунопрофилактике инфекции.

Вакцина носит название PiCoVacc (purified inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine candidate) и исследования показали, что подопытные животные приобрели иммунитет против коронавируса. При этом препарат не вызвал заметных побочных эффектов, пишет BioRxiv.

Восьми подопытным животным были введены различные дозы вакцины, а через три недели обезьянам был введен коронавирус. Исследователи утверждают, что ни у одного из подопытных приматов не развилась тяжелая форма COVID-19.

У макак, которым была введена большая доза вакцины, через неделю после инфицирования не было обнаружено следов коронавируса в легких и глотке. У макак, которым была введена минимальная доза вакцины, спустя семь дней после инфицирования наблюдались следы коронавируса, но организм смог самостоятельно справиться с инфекцией.

Макаки, которые были заражены коронавирусом без предварительной вакцинации, страдали от тяжелой формы пневмонии и других симптомов коронавируса.

Результаты испытаний китайцев вызвали неоднозначную реакцию у ученых из других стран. С одной стороны, инактивированная вакцина считается препаратом вчерашнего дня, но может быть эффективной в сложившихся условиях. Кроме того, разработка такой вакцины не требует больших капиталовложений и она может выпускаться повсеместно.

Однако, некоторые ученые считают, что для испытаний было привлечено не очень большое количество животных, а так как у обезьян коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает не очень тяжело, говорить об эффективности препарата рано.

Также ученые сомневаются, что данная вакцина будет эффективной, если коронавирус начнет мутировать.

Тем не менее, китайские ученые начали первую фазу клинических испытаний на людях. В испытаниях примут участие 114 добровольцев, каждый из которых получит разные дозы вакцины, а также плацебо. Вторая фаза испытаний на людях запланирована на май.