Вакцина від коронавірусу. Фото: BWS

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Вакцина від коронавірусу надзвичайно необхідна для боротьби з пандемією. Сьогодні вчені з Оксфордського університету почали випробування на людях своєї вакцини ChAdOx1 nCoV-19. Поки що вакцина введена лише двом добровольцям.

Вакцина отримана шляхом додавання до вірусу шимпанзе частини генетичного коду коронавірусу. Такий метод раніше вже довів ефективність у створенні імунітету до інших захворювань, повідомляє прес-служба Оксфордського університету в Twitter.

Всього у випробуваннях візьмуть участь 1,1 тис. добровольців віком від 18 до 55 років. Одним добровольцям введуть нову вакцину від коронавірусу, а іншим — вакцину від менінгіту.

А на іншому кінці світу китайські фахівці однієї із біофармацевтичних компаній заявили про успішні випробування нової інактивованої вакцини проти коронавірусу. Випробування препарату проводилися на макак-резусах і вакцина показала хороші результати в імунопрофілактиці інфекції.

Вакцина носить назву PiCoVacc (purified inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine candidate) і дослідження показали, що піддослідні тварини придбали імунітет проти коронавірусу. При цьому препарат не викликав помітних побічних ефектів, пише BioRxiv.

Восьми піддослідним тваринам були введені різні дози вакцини, а через три тижні мавпам був введений коронавірус. Дослідники стверджують, що у жодного з піддослідних приматів не розвинулася важка форма COVID-19.

У макак, яким була введена велика доза вакцини, через тиждень після інфікування не було виявлено слідів коронавірусу у легенях та глотці. У макак, яким була введена мінімальна доза вакцини, через сім днів після інфікування спостерігалися сліди коронавірусу, але організм зміг самостійно впоратися з інфекцією.

Макаки, ​​які були заражені коронавірусом без попередньої вакцинації, страждали від важкої форми пневмонії та інших симптомів коронавірусу.

Результати випробувань китайців викликали неоднозначну реакцію у вчених із інших країн. З одного боку, інактивована вакцина вважається препаратом вчорашнього дня, але може бути ефективною в сучасних умовах. Крім того, розробка такої вакцини не вимагає великих капіталовкладень і вона може випускатися всюди.

Однак, деякі вчені вважають, що для випробувань було залучено замало тварин, а так як у мавп коронавірусна інфекція у більшості випадків протікає не дуже важко, говорити про ефективність препарату рано.

Також вчені сумніваються, що дана вакцина буде ефективною, якщо коронавірус почне мутувати.

Проте, китайські вчені почали першу фазу клінічних випробувань на людях. У випробуваннях візьмуть участь 114 добровольців, кожен із яких отримає різні дози вакцини, а також плацебо. Друга фаза випробувань на людях запланована на травень.