Председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив. Фото: if.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового главу Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Главой ОГА стал Виталий Федорив, который до этого был временным исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Соответствующие указы № 154/2020 и № 155/2020 Зеленский подписал 24 апреля. Об этом сообщается на веб-странице главы государства.

Президент уже провел встречу с новоназначенным председателем ОГА, акцентировав внимание Федорива на важности экономического развития региона.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Учился в Ивано-Франковском государственном техническом университете нефти и газа по специальности «экономика предприятия» (инженер-экономист) и Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по специальности «государственная служба» (магистр государственной службы).

С 2001 года Федорив работал в ОГА, занимал должность заместителя начальника Государственной финансовой инспекции в области. С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020 года — временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Напомним, председателем Закарпатской облгосадминистрации стал генерал-майор СБУ Алексей Петров. Соответствующий указ на днях подписал президент Владимир Зеленский.