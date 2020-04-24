Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. Фото: if.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, призначив нового голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Очільником ОДА став Віталій Федорів, який до цього був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Івано-Франківської облдержадміністрації після відходу з цієї посади в лютому 2020 року нинішнього прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Відповідні укази № 154/2020 та № 155/2020 Зеленський підписав 24 квітня. Про це повідомляється на веб-сторінці глави держави.

Президент вже провів зустріч із новопризначеним головою ОДА й акцентував увагу Федоріва на важливості економічного розвитку регіону.

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. Навчався у Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «економіка підприємства» (інженер-економіст) та Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «державна служба» (магістр державної служби).

З 2001 року Федорів працював в ОДА, обіймав посаду заступника начальника Державної фінансової інспекції в області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020 року — тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Нагадаємо, головою Закарпатської облдержадміністрації став генерал-майор СБУ Олексій Петров. Відповідний указ днями підписав президент України Володимир Зеленський.