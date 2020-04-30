Согласительный совет обсуждает повестку дня ВР / Фото: Рада

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Ракурс

Согласительный совет депутатских фракций собрался 30 апреля, чтобы обсудить вопросы повестки дня внеочередного заседания парламента. По завершению заседания состоятся брифинги лидеров фракций и групп в Раде.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 29 апреля подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в 13.30 по требованию 159 народных депутатов.

Рада планирует рассмотреть около 20 законопроектов. В частности, парламентарии намерены ратифицировать ряд международных соглашений и запустить спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта. Также Рада может внести изменения в избирательное законодательство (законопроект № 2769 предусматривает уменьшение залога на участие в местных выборах в девять раз).

Ранее сообщалось, что назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины по реформам заблокировано, поскольку президентская фракция «Слуга народа» не собрала необходимого количества голосов в поддержку креатуры Владимира Зеленского. В повестке дня, обнародованной не сайте Рады, кадровые вопросы отсутствуют.