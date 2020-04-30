Погоджувальна рада обговорює порядок денний ВР / Фото: Рада

https://racurs.ua/ua/n137499-pogodjuvalna-rada-obgovoruie-plan-roboty-vr-translyaciya.html

Ракурс

Погоджувальна рада депутатських фракцій зібралася 30 квітня, щоб обговорити питання порядку денного позачергового засідання парламенту. По завершенню засідання відбудуться брифінги очільників фракцій та груп у Раді.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 29 квітня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання на 13.30 на вимогу 159 народних депутатів.

Рада планує розглянути близько 20 законопроектів. Зокрема, парламентарі планують ратифікувати низку міжнародних угод і запустити спецпроцедуру для розгляду банківського законопроекту. Також Рада може внести зміни до виборчого законодавства (наприклад, законопроект № 2769 передбачає зменшення застави на участь у місцевих виборах вдев’ятеро).

Раніше повідомлялося, що призначення Михайла Саакашвілі на пост віце-прем'єр-міністра України з реформ заблоковано, оскільки президентська фракція «Слуга народу» не змогла зібрати необхідної кількості голосів на підтримку креатури Володимира Зеленського. У порядку денному, який оприлюднено не сайті Ради, кадрових питань немає.