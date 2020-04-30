Давид Арахамия, фото: «Бизнес Цензор»

https://racurs.ua/n137545-arahamiya-rasskazal-stoit-li-ojidat-skoroy-otstavki-shmygalya.html

Ракурс

Давид Арахамия, лидер парламентской фракции «Слуга народа», убежден, что в ближайшее время не произойдет отставки действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля, на кризис в коммуникации с которым жалуются все политсилы, кроме монобольшинства.

По мнению нардепа, ситуация, в которой фракции, не голосовавшие за назначение правительства, жалуются на плохую коммуникацию с ним, является «обычным человеческим процессом».

Если за меня не голосовал, а потом хочешь со мной хороших коммуникаций, то, наверное, с этим могут быть проблемы. Поэтому, как думаю, что причина именно в этом, — заявил Арахамия.

Арахамия также заверил, что действующий состав правительства много работает в сложившейся кризисной ситуации.

Они действительно много работают, они нарабатывают решения. Не все решения, конечно, совершенные, — отметил народный избранник.

Напомним, Арахамия сегодня также заверил, что голосов для возможного избрания Михаила Саакашвили вице-премьером хватает, однако президент Украины Владимир Зеленский нашел для него «другой формат».