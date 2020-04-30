Давид Арахамія, фото: «Бізнес Цензор»

https://racurs.ua/ua/n137545-arahamiya-rozpoviv-chy-slid-ochikuvaty-shvydkoyi-vidstavky-shmygalya.html

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Давид Арахамія, лідер парламентської фракції «Слуга народу», переконаний, що найближчим часом не відбудеться відставки чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на кризу в комунікації з яким скаржаться усі політсили, окрім монобільшості.

На думку нардепа, ситуація, в якій фракції, що не голосували за призначення уряду, скаржаться на погану комунікацію з ним, є «звичайним людським процесом».

Якщо за мене не голосував, а потім хочеш зі мною хороших комунікацій, то, певно, з цим можуть бути проблеми. Тому, як думаю, що причина якраз у цьому, — заявив Арахамія.

Арахамія також запевнив, що чинний склад уряду багато працює у кризовій ситуації, що зараз склалася.

Вони дійсно багато працюють, вони напрацьовують рішення. Не всі рішення, звісно, досконалі, — зазначив народний обранець.

Нагадаємо, Арахамія сьогодні також запевнив, що голосів для можливого обрання Михайла Саакашвілі віце-прем'єром вистачає, проте президент України Володимир Зеленський знайшов для нього «інший формат».