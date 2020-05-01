Коронавирус в Киеве

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 1 тыс. 453 человек. За последние сутки инфицирования подтвердили еще у 52 киевлян, 11 из них — медики.

В течение суток инфицирование подтвердили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет и 14 мужчин от 20 до 60 лет. Также заболели пятеро детей от 4 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки пять человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса еще в двух общежитиях. Первый из них — на улице Бажова, где обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй — на улице Бойчука. Там пятеро больных и среди контактных лиц — все жители общежития.

Оба общежития закрыты на карантин. В зданиях осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных, которые там жили, госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал, находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, коронавирус в Украине диагностирован у 10 тыс. 861 человека. За последние сутки инфицирования подтвердили еще у 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник. Госпитализированы 121 человек. Среди всех больных в Украине 754 ребенка и 2 тыс. 154 медицинских работника.