Коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві діагностований у 1 тис. 453 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 52 киян, 11 із них — медики.

Упродовж доби інфікування підтвердили у 33 жінок віком від 20 до 88 років і 14 чоловіків від 20 до 60 років. Також захворіли п’ятеро дітей від 4 до 16 років. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Одужали за минулу добу п’ятеро осіб. Загалом у Києві подолали коронавірус 80 людей.

У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще у двох гуртожитках. Перший з них — на вулиці Бажова, де виявили одного хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий — на вулиці Бойчука. Там п’ятеро хворих і серед контактних осіб — усі мешканці гуртожитку.

Обидва гуртожитки закриті на карантин. В будівлях здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих, які там жили, госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував, перебувають на самоізоляції, під медичним наглядом.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностований у 10 тис. 861 особи. За останню добу інфікування підтвердили ще у 455 осіб, із них 37 дітей та 91 медпрацівник. Госпіталізовано 121 особу. Серед усіх хворих в Україні 754 дитини та 2 тис. 154 медичних працівника.