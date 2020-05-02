Коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n137599-v-kieve-pochti-1-5-tys-inficirovannyh-koronavirusom-zaboleli-esche-dva-cerkovnika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 1 тыс. 494 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще в 41 человека, из них пятеро — медики. Количество летальных случаев и число лиц, излечившихся от COVID-19, не увеличились.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 22 женщин в возрасте от 29 до 83 лет и 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. Об этом пишет мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Среди новых больных один священнослужитель из Киево-Печерской лавры, а также один церковник из Храма преподобного Феодора Освященного, который расположен на улице Овруцкой.

Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных, — призвал Кличко.

Как писал «Ракурс», по состоянию на утро 2 мая коронавирус в Украине диагностирован у 11 тыс. 411 человек, из них 771 ребенок и 2 тыс. 250 медработников. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 550 человек, из них 17 детей и 96 — медработники. Были госпитализированы 117 новых больных.