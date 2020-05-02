Коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n137599-u-kyievi-mayje-1-5-tys-infikovanyh-koronavirusom-zahvorily-sche-dvoie-cerkovnykiv.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 1 тис. 494 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 41 людини, з них п’ятеро — медики. Кількість летальних випадків та число осіб, що вилікувалися від COVID-19, не збільшилися.

За останню добу коронавірус діагностували у 22 жінок віком від 29 до 83 років та 19 чоловіків віком від 21 до 84 років. Про це пише мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Серед нових хворих один священнослужитель із Києво-Печерської лаври, а також один церковник із Храму преподобного Феодора Освяченого, який розташований на вулиці Овруцькій.

Не треба недооцінювати загрозу та нехтувати елементарними правилами безпеки! Особливо під час послаблення обмежень. Щоб увесь цей час карантину не виявився марним. Щоб не сталося стрімкого зростання кількості інфікованих, — закликав Кличко.

Як писав «Ракурс», станом на ранок 2 травня коронавірус в Україні діагностований у 11 тис. 411 осіб, із них 771 дитина та 2 тис. 250 медпрацівників. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 550 осіб, із них 17 дітей та 96 — медпрацівники. Було госпіталізовано 117 нових хворих.