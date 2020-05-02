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В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Фото: Взгляд
В Киеве объявлено штормовое предупреждениеhttps://racurs.ua/n137610-v-kieve-obyavleno-shtormovoe-preduprejdenie.htmlРакурс
Погода в Киеве 2 мая преподнесла неприятный сюрприз. В ближайшие часы в столице Украины ожидается ухудшение погодных условий.
До конца этих суток в Киеве ожидается гроза с порывами ветра до 15−20 м/с. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Киевлянам рекомендуется соблюдать меры предосторожности при сильном ветре:
- плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице следует подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или другом естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как ранее писал «Ракурс», Укргидрометцентр озвучил прогноз на май 2020 года. Ожидается, что летняя погода установится на юге страны в первой половине мая, а на остальную территорию Украины лето придет во второй половине месяца.
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