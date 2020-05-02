Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость

Ракурс
В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Фото: Взгляд

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

2 мая 2020, 17:46
999

Погода в Киеве 2 мая преподнесла неприятный сюрприз. В ближайшие часы в столице Украины ожидается ухудшение погодных условий.

До конца этих суток в Киеве ожидается гроза с порывами ветра до 15−20 м/с. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



Киевлянам рекомендуется соблюдать меры предосторожности при сильном ветре:

  • плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице следует подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или другом естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как ранее писал «Ракурс», Укргидрометцентр озвучил прогноз на май 2020 года. Ожидается, что летняя погода установится на юге страны в первой половине мая, а на остальную территорию Украины лето придет во второй половине месяца.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров