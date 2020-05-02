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Ракурс
У Києві оголошено штормове попередження. Фото: Погляд

У Києві оголошено штормове попередження

2 тра 2020, 17:46
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Погода у Києві 2 травня піднесла неприємний сюрприз. У найближчі години в столиці України очікується погіршення погодних умов.

До кінця цієї доби в Києві очікується гроза з поривами вітру до 15−20 м/с. Про штормове попередження повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.



Киянам рекомендують дотримуватися запобіжних заходів підчас сильного вітру:

  • щільно закрити вікна в будинках, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або іншому укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як раніше писав «Ракурс», Укргідрометцентр озвучив прогноз на травень 2020 року. Очікується, що літня погода встановиться на півдні країни у першій половині травня, а на решту території України літо прийде у другій половині місяця.

Джерело: Ракурс


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