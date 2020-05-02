У Києві оголошено штормове попередження. Фото: Погляд

https://racurs.ua/ua/n137610-u-kyievi-ogolosheno-shtormove-poperedjennya.html

Ракурс

Погода у Києві 2 травня піднесла неприємний сюрприз. У найближчі години в столиці України очікується погіршення погодних умов.

До кінця цієї доби в Києві очікується гроза з поривами вітру до 15−20 м/с. Про штормове попередження повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Киянам рекомендують дотримуватися запобіжних заходів підчас сильного вітру:

щільно закрити вікна в будинках, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або іншому укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як раніше писав «Ракурс», Укргідрометцентр озвучив прогноз на травень 2020 року. Очікується, що літня погода встановиться на півдні країни у першій половині травня, а на решту території України літо прийде у другій половині місяця.