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У Києві оголошено штормове попередження. Фото: Погляд
У Києві оголошено штормове попередженняhttps://racurs.ua/ua/n137610-u-kyievi-ogolosheno-shtormove-poperedjennya.htmlРакурс
Погода у Києві 2 травня піднесла неприємний сюрприз. У найближчі години в столиці України очікується погіршення погодних умов.
До кінця цієї доби в Києві очікується гроза з поривами вітру до 15−20 м/с. Про штормове попередження повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Киянам рекомендують дотримуватися запобіжних заходів підчас сильного вітру:
- щільно закрити вікна в будинках, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або іншому укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Як раніше писав «Ракурс», Укргідрометцентр озвучив прогноз на травень 2020 року. Очікується, що літня погода встановиться на півдні країни у першій половині травня, а на решту території України літо прийде у другій половині місяця.
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