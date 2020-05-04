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На Полтавщине думают, как утилизировать 600 тыс. задушенных курhttps://racurs.ua/n137663-na-poltavschine-dumaut-kak-utilizirovat-600-tys-zadushennyh-kur.htmlРакурс
Массовая гибель кур произошла в Полтавской области.
На птицефабрике, расположенной в селе Потоки Кременчугского района из-за отключения системы вентиляции задохнулись 600 тыс. кур. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
Инцидент произошел 2 мая в 6.00. По предварительной информации, причиной массовой гибели животных стала неисправность расположенной на территории предприятия «Кременчугская птицефабрика» трансформаторной подстанции, в результате чего птицефабрика осталась без электроэнергии.
Образцы погибших кур отобраны сотрудниками Госпродпотребслужбы для установления причины их гибели.
На сегодня запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской райгосадминистрации, на котором, в частности, определят, как будет осуществляться утилизация погибших животных.
Напомним, в начале 2018 года на Херсонщине нашли более 5 тыс. мертвых водоплавающих птиц.