На птицефабрике задохнулись сотни тысяч кур

https://racurs.ua/n137663-na-poltavschine-dumaut-kak-utilizirovat-600-tys-zadushennyh-kur.html

Ракурс

Массовая гибель кур произошла в Полтавской области.

На птицефабрике, расположенной в селе Потоки Кременчугского района из-за отключения системы вентиляции задохнулись 600 тыс. кур. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел 2 мая в 6.00. По предварительной информации, причиной массовой гибели животных стала неисправность расположенной на территории предприятия «Кременчугская птицефабрика» трансформаторной подстанции, в результате чего птицефабрика осталась без электроэнергии.

Образцы погибших кур отобраны сотрудниками Госпродпотребслужбы для установления причины их гибели.

На сегодня запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской райгосадминистрации, на котором, в частности, определят, как будет осуществляться утилизация погибших животных.

Напомним, в начале 2018 года на Херсонщине нашли более 5 тыс. мертвых водоплавающих птиц.