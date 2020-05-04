Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
На птицефабрике задохнулись сотни тысяч кур

На Полтавщине думают, как утилизировать 600 тыс. задушенных кур

4 мая 2020, 12:57
999

Массовая гибель кур произошла в Полтавской области.

На птицефабрике, расположенной в селе Потоки Кременчугского района из-за отключения системы вентиляции задохнулись 600 тыс. кур. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел 2 мая в 6.00. По предварительной информации, причиной массовой гибели животных стала неисправность расположенной на территории предприятия «Кременчугская птицефабрика» трансформаторной подстанции, в результате чего птицефабрика осталась без электроэнергии.

Образцы погибших кур отобраны сотрудниками Госпродпотребслужбы для установления причины их гибели.



На сегодня запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской райгосадминистрации, на котором, в частности, определят, как будет осуществляться утилизация погибших животных.

Напомним, в начале 2018 года на Херсонщине нашли более 5 тыс. мертвых водоплавающих птиц.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров