На птахофабриці задихнулися сотні тисяч курей

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Масова загибель курей сталася у Полтавській області.

На птахофабриці, розташованій у селі Потоки Кременчуцького району через відключення системи вентиляції задихнулися 600 тис. курей. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Інцидент стався 2 травня о 6.00. За попередньою інформацією, причиною масової загибелі тварин стала несправність розташованої на території підприємства «Кременчуцька птахофабрика» трансформаторної підстанції, в результаті чого птахофабрика залишилася без електроенергії.

Зразки загиблих курей відібрані співробітниками Держпродспоживслужби для встановлення причини їхньої загибелі.

На сьогодні заплановане проведення засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької райдержадміністрації, на якому, зокрема, визначатимуть, як здійснюватиметься утилізація загиблих тварин.

Нагадаємо, на початку 2018 року на Херсонщині знайшли понад 5 тис. мертвих водоплавних птахів.