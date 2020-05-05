Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137754-dlya-rassmotreniya-rezonansnyh-del-sozdadut-specsovet-ermak.html

Ракурс

Резонансные дела, которые вызывают большой общественный интерес, будут рассматриваться специально созданным при Офисе президента специальным общественным советом. В состав данного спецсовета планируется включить реальных героев войны на Донбассе, активистов и авторитетных людей, которых можно назвать «совестью нации».

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время сегодняшней онлайн-конференции.

Ермак отметил, что на сегодняшний день в Украине есть очень много резонансных дел, в том числе и дело экс-нардепа Татьяны Чорновол, которые требуют подключения общественности.

Поэтому в ближайшее время при Офисе президента будет создан и начнет работу общественный совет, который будет детально изучать все нюансы резонансных дел.

По мнению Ермака, украинское общество имеет право задавать вопросы, но не мешать работать правосудию и не использовать политическую составляющую в рассмотрение уголовно наказуемых преступлений.

Функции спецсовета не будут ограничены лишь рассмотрением резонансных дел. Он также будет работать с семьями бойцов, погибших на Донбассе, заниматься вопросами обмена военнопленными и реабилитации воинов.

Ермак уточнил, что первые наработки по созданию общественного совета Офис президента сможет представить уже до конца этой недели.

Как ранее писал «Ракурс», экс-нардепа Татьяну Чорновол обвиняют в поджоге и умышленном убийстве человека. Дело касается поджога офиса Партии регионов в феврале 2014 года.