Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137754-dlya-rozglyadu-rezonansnyh-sprav-stvoryat-specradu-iermak.html

Ракурс

Резонансні справи, які викликають великий суспільний інтерес, будуть розглядатися спеціально створеною при Офісі президента спеціальною громадською радою. До складу даної спецради планується включити реальних героїв війни на Донбасі, активістів і авторитетних людей, яких можна назвати «совістю нації».

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час сьогоднішньої онлайн-конференції.

Єрмак зазначив, що наразі в Україні є дуже багато резонансних справ, у тому числі і справа екс-нардепа Тетяни Чорновол, які вимагають підключення громадськості.

Тому найближчим часом при Офісі президента буде створена і почне роботу громадська рада, яка буде ретельно вивчати усі нюанси резонансних справ.

На думку Єрмака, українське суспільство має право задавати питання, але не повинно заважати працювати правосуддю і не використовувати політичну складову під час розгляду кримінальних злочинів.

Функції спецради не будуть обмежені лише розглядом резонансних справ. Вона також буде працювати з сім’ями бійців, які загинули на Донбасі, займатися питанням обміну військовополоненими та реабілітації воїнів.

Єрмак уточнив, що перші напрацювання щодо створення громадської ради Офіс президента зможе представити вже наприкінці цього тижня.

Як раніше писав «Ракурс», екс-нардепа Тетяну Чорновол звинувачують у підпалі та умисному вбивстві людини. Справа стосується підпалу офісу Партії регіонів к лютому 2014 року.