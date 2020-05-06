Открытие рынка земли. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137795-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-onlayn-dostupe-k-geokadastru.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня подписал закон «О национальной инфраструктуре геопространственных данных», который предоставляет онлайн-доступ к геокадастру.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных — геокадастра. Об этом сообщается на сайте президента.

Национальная инфраструктура геопространственных данных — это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) на базе единой геодезической и картографической основ.

Этот закон является одним из четырех законов, необходимых для полноценного запуска рынка земли в Украине. Кроме того, он предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геоданных, а также межотраслевую интеграцию геоданных и формирования современной системы географической информации. Таким образом этот закон обеспечит онлайн-доступ к этим данным.

Прозрачность и открытость — это путь к преодолению коррупции и защиты фермеров от рейдерства и махинаций, — отметил Зеленский.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь в Украине вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.