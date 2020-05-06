Відкриття ринку землі. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137795-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-onlayn-dostup-do-geokadastru.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні підписав закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», який надає онлайн-доступ до геокадастру.

Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних — геокадастру. Про це повідомляється на сайті президента.

Національна інфраструктура геопросторових даних — це комплексна система, яка об'єднує десятки інформаційних шарів з важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові ресурси, інфраструктура, об'єкти нерухомості, статистична інформація, демографічні дані та ін.) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ.

Цей закон є одним із чотирьох законів, необхідних для повноцінного запуску ринку землі в Україні. Окрім того, він передбачає встановлення правових основ діяльності і функціонування геоданих, а також міжгалузеву інтеграцію геоданих і формування сучасної системи географічної інформації. Таким чином цей закон забезпечить онлайн-доступ до цих даних.

Прозорість і відкритість — це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій, — зазначив Зеленський.

Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер в Україні вводиться відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.