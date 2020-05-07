Российские соцсети могут и в дальнейшем быть заблокированы в Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n137860-dalneyshee-blokirovanie-vkontakte-i-odnoklassnikov-podderjal-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Mail.ru могут остаться и в дальнейшем заблокированными в Украине.

Постановление № 3319, которая предлагает продолжить дальнейшую их блокировку, поддержал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рекомендовал Верховной Раде его принять. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из фракции «Голос» Роман Лозинский.

В мае истекает срок введенных Украиной против соответствующих российских компаний санкций.

Ожидаем голосование на ближайшем заседании — за считанные дни до завершения санкций, — отметил Лозинский.

Напомним, 16 мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года, согласно которому вводилось блокирование в Украине российских соцсетей.