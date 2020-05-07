Російські соцмережі можуть і надалі бути заблокованими в Україні, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n137860-podalshe-blokuvannya-vkontakte-ta-odnoklasnykiv-pidtrymav-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Російські соцмережі «Вконтакте» та «Однокласники», а також сервіси Mail.ru можуть залишитися і надалі заблокованими в Україні.

Постанову № 3319, яка пропонує продовжити подальше їх блокування, підтримав парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки й рекомендував Верховній Раді її ухвалити. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Голос» Роман Лозинський.

У травні завершується термін запроваджених Україною проти відповідних російських компаній санкцій.

Очікуємо голосування на найближчому засіданні — за лічені дні до завершення санкцій, — зазначив Лозинський.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року, згідно з яким запроваджувалося блокування в Україні російських соцмереж.