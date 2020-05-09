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В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника советским воинам (ФОТО)https://racurs.ua/n137960-v-slavyanske-razrisovali-v-cveta-upa-flag-pamyatnika-sovetskim-voinam-foto.htmlРакурс
В Донецкой области неизвестные дорисовали черную полосу на флаге памятника советским воинам-освободителям.
Еще вчера флаг памятника, который стоит в центральном парке Славянска, был красным, а сегодня утром он был уже цветов ОУН и УПА — красным и черным.
Бетонную статую советского солдата в Шелковичном парке в Славянске ежегодно реставрируют и перекрашивают. Год назад памятник был полностью черным: и фигура солдата, и развернутый флаг за ним.
А в этом году накануне 9 мая городской голова Славянска Вадим Лях распорядился покрасить солдата в золотой цвет, а флаг за ним — в красный.
Сегодня утром оказалось, что кто-то дорисовал широкую черную полосу на свежеокрашенном памятнике, а на правой руке солдата — национальный флаг Украины.
Через несколько часов власть исправила художественные новации — исчез и красно-черный флаг, и желто-синий.
Мэр Лях в Фейсбук назвал события в центральном парке Славянска «неприятным фактом вандализма».
Жаль, что в нашем городе есть элементы, настроенные на раскол общества! — добавил мэр.