В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника воинам-освободителям, фото — В.Лях

https://racurs.ua/n137960-v-slavyanske-razrisovali-v-cveta-upa-flag-pamyatnika-sovetskim-voinam-foto.html

Ракурс

В Донецкой области неизвестные дорисовали черную полосу на флаге памятника советским воинам-освободителям.

Еще вчера флаг памятника, который стоит в центральном парке Славянска, был красным, а сегодня утром он был уже цветов ОУН и УПА — красным и черным.

Бетонную статую советского солдата в Шелковичном парке в Славянске ежегодно реставрируют и перекрашивают. Год назад памятник был полностью черным: и фигура солдата, и развернутый флаг за ним.

А в этом году накануне 9 мая городской голова Славянска Вадим Лях распорядился покрасить солдата в золотой цвет, а флаг за ним — в красный.

Сегодня утром оказалось, что кто-то дорисовал широкую черную полосу на свежеокрашенном памятнике, а на правой руке солдата — национальный флаг Украины.

Через несколько часов власть исправила художественные новации — исчез и красно-черный флаг, и желто-синий.

Мэр Лях в Фейсбук назвал события в центральном парке Славянска «неприятным фактом вандализма».