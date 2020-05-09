Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника воинам-освободителям, фото — В.Лях

В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника советским воинам (ФОТО)

9 мая 2020, 14:30
999

В Донецкой области неизвестные дорисовали черную полосу на флаге памятника советским воинам-освободителям.

Еще вчера флаг памятника, который стоит в центральном парке Славянска, был красным, а сегодня утром он был уже цветов ОУН и УПА — красным и черным.

В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника воинам-освободителям, фото — В.Лях

Бетонную статую советского солдата в Шелковичном парке в Славянске ежегодно реставрируют и перекрашивают. Год назад памятник был полностью черным: и фигура солдата, и развернутый флаг за ним.

В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника воинам-освободителям, фото — Новынарня

А в этом году накануне 9 мая городской голова Славянска Вадим Лях распорядился покрасить солдата в золотой цвет, а флаг за ним — в красный.

Сегодня утром оказалось, что кто-то дорисовал широкую черную полосу на свежеокрашенном памятнике, а на правой руке солдата — национальный флаг Украины.

Через несколько часов власть исправила художественные новации — исчез и красно-черный флаг, и желто-синий.

В Славянске разрисовали в цвета УПА флаг памятника воинам-освободителям, фото — В.Лях

Мэр Лях в Фейсбук назвал события в центральном парке Славянска «неприятным фактом вандализма».



Жаль, что в нашем городе есть элементы, настроенные на раскол общества! — добавил мэр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров