У Слов’янську розмалювали у кольори УПА прапор пам’ятника воїнам-визволителям, фото — Фейсбук В.Ляха

https://racurs.ua/ua/n137960-u-slov-yansku-rozmaluvaly-u-kolory-upa-prapor-pam-yatnyka-radyanskym-voyinam-foto.html

Ракурс

На Донеччині у Слов’янську невідомі домалювали чорну смугу на прапорі пам’ятника радянським воїнам-визволителям.

Ще учора прапор пам’ятника, що стоїть у центральному парку міста, був червоним, а сьогодні вранці він мав кольори ОУН та УПА — червоний і чорний.

Бетонну статую радянського солдата в Шовковичному парку у Слов’янську щороку реставрують та перефарбовують. Рік тому пам’ятник був повністю чорним — і фігура солдата, і розгорнутий прапор за ним.

А цього року напередодні 9 травня міський голова Слов’янська Вадим Лях розпорядився пофарбувати солдата в золотий колір, а прапор за ним — у червоний.

Сьогодні вранці виявилося, що хтось домалював широку чорну смугу на свіжопофарбованому пам’ятнику, а на правій руці солдата — національний прапор України.

Через декілька годин влада виправила художні новації — зник і червоно-чорний прапор, і жовто-синій.

Міський голова Лях у Фейсбук назвав події в центральному парку Слов’янська «неприємним фактом вандалізму».