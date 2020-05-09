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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Birmir

«Мы отпускаем всех заробитчан»: Зеленский озвучил обязательное условие для работы украинцев за границей

9 мая 2020, 17:30
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках сегодняшней рабочей поездки на Закарпатье провел брифинг, во время которого был затронут вопрос возможности выезда за границу украинских заробитчан в условиях карантина.

Зеленский заявил, что заробитчаны могут уезжать на работу за границу лишь в том случае, если предоставят контракт с работодателем хотя бы на три месяца. «Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять», — заявил Зеленский во время брифинга.

Президент уточнил, что страна, которая желает привлечь украинских заробитчан к работам, должна также взять на себя ответственность за обеспечение наших граждан жильем и медицинской страховкой.

По словам Зеленского, государство должно быть уверенным, что его граждан не выбросят на улицу, а лучшей гарантией легального трудоустройства является контракт.



Президент заявил, что многие страны прислали заказы на рейсы для украинских рабочих. Среди них Германия, Италия, Финляндия и Польша. Также Зеленский добавил, что рабства в Украине нет, поэтому каждый украинский гражданин имеет право уехать на заработки за границу.

Как ранее писал «Ракурс», Чехия с 11 мая открывает границы для въезда заробитчан из стран, которые не входят в состав Евросоюза. Для въезда в Чехию иностранные работники должны иметь разрешение на сезонную работу в сельском хозяйстве или на работу в сфере здравоохранения

Источник: Ракурс


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